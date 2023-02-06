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Кременчужан запрошують до лав штурмових бригад «Гвардії наступу»: кого беруть та де записатися

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 9

 

Час повертати своє – 8 штурмових бригад під егідою МВС формують для визволення України від російських окупантів

В Україні формують 8 нових штурмових бригад Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції під егідою МВС. Розгорнута національна рекрутингова компанія по набору добровольців — «Гвардія наступу».

У Кременчуці та Горішніх Плавнях усіх, хто готовий стати на захист України, запрошують записуватися до лав штурмових бригад у ЦНАПах, а дізнатися про умови служби можна також на сайтах силових установ або ж на «гарячій лінії».

Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, кістяк бригад складатиме з офіцерів та солдат, які отримали досвід у боях на різних ділянках фронту. Нові бригади будуть укомплектовані лише добровольцями — вмотивованими патріотами України.

— Добровольці можуть підписувати контракт на проходження військової служби, або ж добровільно призиватися за мобілізацією – на їх вибір. Вони отримають повне забезпечення та усі пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Перш ніж потрапити на фронт, добровольці пройдуть бойове навчання, — заявив Олег Лєднік.

Він зазначив, що за два дні рекрутингової компанії до «Гвардії наступу» станом на 5 лютого понад 3,5 тисячі українців звернулися до місцевих ЦНАПів. З них 607 добровольців вже подали заявки на вступ до «Гвардії наступу».

Через сайт storm.mvs.gov.ua добровольці подали 4527 анкет, а на «гарячу лінію» поступило близько тисячі дзвінків.

Нагадаємо, Національна гвардія України запрошує добровольців записуватися у штурмові бригади «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов».

Державна прикордонна служба України — у бригаду «Сталевий кордон». Національна поліція України — у бригаду «Лють».

Більше дізнатися про умови проходження служби та записатися до штурмових бригад можна у ЦНАПі Кременчука (вул. Покровська, 14) та у ЦНАПі Горішніх Плавнів (вул. Героїв Дніпра, 40).

Телефон «Гарячої лінії» щодо запису до «Гвардії наступу» — 0-800-100-0-200.

Подати заявку на вступ можна також онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.

Кременчужан запрошують долучитися до бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС
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Автор: Віктор Крук
Теги: добровольці Національна гвардія прикордонники МВС національна поліція наступ бригада
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