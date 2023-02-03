Кременчужан запрошують долучитися до бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 336

В Україні створюють додаткові бригади Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС.

Як повідомив голова Націполіції та виконуючий обов'язки Міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, основою підрозділів стануть люди з бойовим досвідом та високою мотивацією. Підбір проводитимуть за кращими світовими стандартами.

« Жодних тилових завдань. Тільки високоякісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій. Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Це наші справжні герої. Доукомплектовуємо бригади винятково з добровольців – високовмотивованих патріотів України », - йдеться в повідомленні .

Національна гвардія України запрошує у «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов».

Державна прикордонна служба України — у бригаду «Сталевий кордон». Національна поліція України — у штурмовій бригаді «Лють».

Як долучитися?

Варіанти два: онлайн на https://storm.mvs.gov.ua/, телефон гарячої лінії - 0800100020. Офіційний телеграм-канал - https://t.me/gvardiyanastup

Фізично — у ЦНАПах області:

Полтава, вул. Соборності, 36;

Кременчук, вул. Покровська, 14;

Миргород, вул. Гоголя, 171/1;

Лубни, просп. Володимирський, 23.

У Кременчуці також — у відділі поліції, вул. 29 Вересня. Телефони у Кременчуці — 767345 або (096)9845727



