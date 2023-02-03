Кременчужан запрошують долучитися до бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС

В Україні створюють додаткові бригади Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС.
Як повідомив голова Націполіції та виконуючий обов'язки Міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, основою підрозділів стануть люди з бойовим досвідом та високою мотивацією. Підбір проводитимуть за кращими світовими стандартами.
Національна гвардія України запрошує у «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов».
Державна прикордонна служба України — у бригаду «Сталевий кордон». Національна поліція України — у штурмовій бригаді «Лють».
Варіанти два: онлайн на https://storm.mvs.gov.ua/, телефон гарячої лінії - 0800100020. Офіційний телеграм-канал - https://t.me/gvardiyanastup
Фізично — у ЦНАПах області:
Полтава, вул. Соборності, 36;
Кременчук, вул. Покровська, 14;
Миргород, вул. Гоголя, 171/1;
Лубни, просп. Володимирський, 23.
У Кременчуці також — у відділі поліції, вул. 29 Вересня. Телефони у Кременчуці — 767345 або (096)9845727
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер