На російсько-українській війні загинув Дмитро Ковальчук з Кременчука

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11 січня 2023 року загинув військовий з Кременчука Ковальчук Дмитро Петрович. Загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі н.п. Білогорівка, Луганської області.

Він був призваний на військову службу під час мобілізації 4.10.2022 року та був солдатом, снайпером. Залишилися дружина. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Дмитра Ковальчука відбудеться 6.02.2023, а саме: