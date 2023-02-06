«Кременчук» першим ефектно перетнув позначку у 100 забитих шайб

У перерві хокеїст зауважив, що навіть не знали, що у матчі проти «Легіона» досягли позначки у сотню забитих шайб
3-го лютого хокейний клуб «Кременчук» першим з учасників чемпіонату України досяг позначки 100 закинутих шайб. Ювілейну шайбу у складі кременчужан забив капітан Віталій Лялька. Він відкрив рахунок вже на 30-й секунді матчу.
У перерві хокеїст зауважив, що навіть не знали, що у матчі проти «Легіона» досягли позначки у сотню забитих шайб.
Після гри капітан кременчуцької команди відзвітувався за придбання дрона військовим.
- Друзі! Сьогодні хочу відзвітувати стосовно дрона. Ми з вами зібрали 90 000 грн, але нам зробили чималу знижку в 15 000 грн, а також дали в подарунок систему скидання. Хочу подякувати магазину igadget.net.
Тож в нас залишилося 15 000 грн ці гроші ми додамо на наступний збір, який вже незабаром розпочнеться. Дякую усім хто долучився! Слава Україні! - написав Віталій Лялька.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер