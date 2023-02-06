«Кременчук» першим ефектно перетнув позначку у 100 забитих шайб

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 119

У перерві хокеїст зауважив, що навіть не знали, що у матчі проти «Легіона» досягли позначки у сотню забитих шайб

3-го лютого хокейний клуб «Кременчук» першим з учасників чемпіонату України досяг позначки 100 закинутих шайб. Ювілейну шайбу у складі кременчужан забив капітан Віталій Лялька. Він відкрив рахунок вже на 30-й секунді матчу.

У перерві хокеїст зауважив, що навіть не знали, що у матчі проти «Легіона» досягли позначки у сотню забитих шайб.

Після гри капітан кременчуцької команди відзвітувався за придбання дрона військовим.