У Потоках вулицю Гагаріна перейменували на честь Пилипа Орлика

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Орлик був першим гетьманом України у вигнанні

У Потоках вулицю Гагаріна перейменували на честь Пилипа Орлика – українського політичного, державного і військового діяча, Гетьмана Війська Запорозького у вигнанні. Про це повідомляє мерія.

Пилип Орлик — перший гетьман України у вигнанні. Орлика обрали гетьманом козаки, які емігрували разом із ним після поразки в битві під Полтавою.

У 1710 році гетьман склав «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». Цей документ назвали Конституцією Пилипа Орлика. Його вважають першою українською Конституцією, а також однією із перших конституцій у Європі.

Пилип Орлик був поліглотом: знав українську, польську, церковнослов’янську, болгарську, італійську, шведську, французьку, сербську, німецьку, грецьку мови, латинь.

Усе своє життя він був справжнім борцем із корупцією — жорстко засуджував це явище та вважав його неприпустимим. До самої смерті відстоював ідею незалежності України та казав:

— Україна по обидва боки Дніпра повинна бути вільною від чужого панування.

Орлик шукав підтримки у європейських держав, хоча народився не в Україні та помер за її межами.