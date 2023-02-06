Минулого тижня у Кременчуці народилася дівчинка вагою 5 кг

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 306

Її брат, який з'явився на світ півтора року тому, також мав вагу понад 5 кг

Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилася дівчинка вагою 5 кг. Про це повідомляє мерія нашого міста. Батьки назвали її Улянкою.

Після виписки новонароджена поїде до Глобиного, де на неї з нетерпінням чекають ще 3 сестрички та один братик. До речі, півтора року тому в перинатальному центрі народився рідний братик Уляни, який теж мав рекордну вагу понад 5 кг.

Усього із 1 по 5 лютого у Кременчуці на світ з’явився 21 малюк. У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 7 дівчаток і 10 хлопчиків, у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 3 хлопчики та 1 дівчинка. Серед новонароджених – одна дитинка з родини вимушених переселенців.

*Фото ілюстративне