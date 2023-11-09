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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася ДТП: постраждав водій BMW

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 351

 

Чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 9 листопада, близько 11.30, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу міста Решетилівка Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль BMW, яким керував 54-річний полтавець, зіткнувся із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем.

 

Внаслідок зіткнення водій легковика отримав травми, його госпіталізували.

За цим фактом поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП Полтавщина
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