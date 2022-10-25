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В Україні розширили перелік тих, хто може отримати статус УБД

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 351

 

Уряд ухвалив рішення про зміни до постанови КМУ № 413 від 20 серпня 2014 р.

Уряд ухвалив рішення про внесення змін до постанови КМУ від 20 серпня 2014 р. № 413 задля приведення її у відповідність з оновленим законодавством України щодо забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які брали й беруть участь у захисті України від російського агресора.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Урядовці визначили процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

- Завдяки цим змінам такі особи матимуть змогу користуватися пільгами та гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - заявили у міністерстві.

Раніше ми писали, що добровольці, які брали участь в обороні України від агресії РФ, зможуть отримати статус УБД.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: УБД пільги закон постанова зміни військові добровольці
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