В Україні розширили перелік тих, хто може отримати статус УБД

Уряд ухвалив рішення про внесення змін до постанови КМУ від 20 серпня 2014 р. № 413 задля приведення її у відповідність з оновленим законодавством України щодо забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які брали й беруть участь у захисті України від російського агресора.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Урядовці визначили процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
Раніше ми писали, що добровольці, які брали участь в обороні України від агресії РФ, зможуть отримати статус УБД.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер