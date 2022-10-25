Що може німецький ЗРК IRIS-T SLM, який отримало ЗСУ та якого немає на озброєнні Бундесверу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 469

Україна безперервно отримує військову допомогу від західних партнерів. Нещодавно Німеччина передала перший із чотирьох зенітно-ракетних комплексів, який посилив наше ППО. Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина найближчого часу поставить України ще 3 такі сучасні системи ППО. До речі, Бундесвер досі не має на своєму озброєнні IRIS-T SLM – Збройні сили України стали першою армією світу, яка отримала та вже використовує цю зброю для захисту українського неба.

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Система ефективна проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет – тобто усього, чим російська армія обстрілює територію України.

Розробкою цього комплексу з 1995 року займалася компанія Diehl Defence. У 2014 році розробники змогли закінчити всі випробування і показали світу можливості сучасної протиповітряної оборони. Офіційно прийнятий на озброєння Бундесверу у 2017 році, щоправда, за минулі відтоді 5 років жодної системи для своєї армії Німеччина так і не закупила.

IRIS-T SLM – це ЗРК середнього радіуса дії з дальністю ураження до 40 км і максимальною висотою, на якій вона може збивати цілі – до 20 км. В одній пусковій установці знаходиться 8 ракет.

Радіолокаційні станції ЗРК дозволяють фіксувати цілі на відстані до 250 км при будь-яких погодних умовах. Сама пускова установка стоїть на колісній базі 8х8, або ж має модифікації на гусеничній основі.

Зенітні ракети IRIS-T мають швидкість у 3 Маха (3675 км/год), що дозволяє гарантовано збивати майже усі повітряні цілі російських окупантів (за виключенням гіперзвукових ракет «Кинджал»). Вони оснащені супутниковою навігацією, радіокомандною та інерційною системами, а також інфрачервоною головкою самонаведення

IRIS-T SLM може працювати по кількох цілях одночасно і при цьому обертатися на 360 градусів. IRIS-T SLM легко інтегрується до вже наявних систем ППО. Керувати комплексом можна віддалено зі спеціального командного пункту.

Німці зробили конструкцію ЗРК досить цікавою — кожен елемент має повну незалежність від платформи, що дозволяє маскувати переміщення ЗРК, легко їх перевозити та збирати цілісну конструкцію вже на місці застосування.

Такі комплекси, особливо якщо їх буде чотири, можуть суттєво посилити наші Сили протиповітряної оборони та допомогти закрити українське небо від російських повітряних загроз.