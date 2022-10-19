Чи зможе росія зняти зі зберігання ракети «Скад» та використати їх для ударів по Україні

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 643 Коментарів: 1

Ракетний комплекс 9К72 до 2003 року знаходився на озброєнні 107-ї ракетної бригади, яка дислокувалася у Кременчуці

Х-22, яка знищила «Амстор» - це вдосконалена ракета зі «Скаду»

Через те що кремль відчайдушно шукає далекобійні засоби ураження для ударів по українським містам на фоні вичерпування запасів крилатих та балістичних ракет сучасних типів, військові експерти говорять про можливість використання російською армією застарілих типів ракетного озброєння. Як це російські окупанти почали робити з танками, коли застарілі Т-62 знімають зі зберігання та відправляють на фронт.

Така можливість у росії є — це мобільні оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К72 «Ельбрус», більш відомі за класифікацією НАТО, як Scud. Цей ракетний комплекс був розроблений в СРСР наприкінці 1950-х – початку 1960-х років. А остання модернізація ракет до нього робилася у 1989 році.

Питання щодо застарілості чи ефективності цього озброєння перед кремлем не стоїть, адже авіаційна ракета Х-22, якою 27 червня був зруйнований ТЦ «Амстор» у Кременчуці, теж розроблялася наприкінці 50-х років минулого сторіччя і являє собою розвиток ракети К-14.

До речі, на озброєнні 107-ї ракетної бригади, яка дислокувалася у Кременчуці, до 2003 року знаходився ракетний комплекс 9К72 «Ельбрус» з ракетами 8К14 (Р-17). І в Кременчуці живе чимало колишніх військовослужбовців, які проходили службу на цьому комплексі, запускали з нього ракети й можуть оцінити можливість його застосування російською армією.

Характеристики ракетного комплексу 9К72 «Ельбрус» та скільки їх має росія

До складу ракетного комплексу 9К72 «Ельбрус», прийнятого на озброєння у 1962 році, входить самохідна пускова установка на базі МАЗ-543, яка здійснює запуск балістичної ракети Р-17.

Одноступенева рідинна балістична ракета Р-17 (8К14) має дальність польоту до 300 км. У ній використовуються відносно прості компоненти — паливо ТМ-185 (суміш керосину) та окислювач АК-27И «Меланж» (азотна кислота з добавками), які нескладно виготовити.

Довжина ракети – 11,25 метра, стартова маса – 5900 кг, маса бойової частини - 987 кг.

Точність ракети забезпечується виключно інерціальною системою наведення, яка дає похибку від 450 до 900 метрів від точки прицілювання. Це не дозволяє її використовувати для точкових ударів, але для росіян така вада не є принциповою і для ударів по українським містам ракету можуть використати навіть з низькою точністю.

Скільки «Скадів» має росія?

Згідно з відкритих даних застарілий ракетний комплекс 9К72 «Ельбрус» (Scud) досі можуть мати на озброєнні армії деяких країн світу. Зокрема, 8 таких комплексів були у Вірменії, 60 пускових установок мала Білорусь, 18- Казахстан, 16 – Туркменістан, понад 30 – КНДР, по декілька Єгипет, Сирія, В’єтнам та Ємен, і невідома кількість на базах зберігання у росії.

Станом на 1991 рік кількість «Скадів» в радянській армії оцінювалося у 550 одиниць. Більша частина їх залишилась на озброєнні російської армії. Певна частина цих ракетних комплексів та ракет до них були утилізовані, а деяка кількість законсервована на військових базах зберігання ракетного озброєння. Це було зроблено на початку 2000-х років.

Для України є потенційно небезпечно й те, що 60 пускових установок ракетного комплексу 9К72 «Ельбрус» досі знаходяться на озброєнні армії Білорусь. А, як відомо, ця країна є союзником росії та почала масову передачу власної військової техніки та озброєння армії рф. А нещодавно офіційно утворила спільне з армією рф військове угрупування. Тобто, є вірогідність того, що росія може не тільки зняти зі зберігання ракети «Скад», а й отримати їх напряму від Білорусі.

Де і коли «Скади» застосовувалися у бойових умовах?

Перші бойові використання ракет Р-17 були проведені армією Єгипту проти Ізраїлю під час війни 1973 року. Масове використання цих ракет було під час ірано-іракської війни у 1980-1988 роках. Тоді армія Іраку випустила близько 600 ракет. Щоправда, іракці модернізували радянську ракету і досягли дальності стрільби до 1000 км, однак її точність зменшилася до неприйнятної межі.

Під час війни в Афганістані радянська армія протягом 1979-1989 років використала понад 2 тисяч ракет Р-17. Як розповідають учасники тих подій, якщо ракетний удар наносився на відстань меншу за 300 км, то вражаючий ефект забезпечувався не тільки бойовою частиною ракети, а й залишками невикористаного палива – азотної кислоти, випаровування якою являли собою фактично хімічну зброю.

Відомо про бойове використання армією рф ракетного комплексу 9К72 під час Першої війни у Чечні у 1999-2001 роках – тоді було випущено близько 250 ракет.

Є інформація про використання цих ракет армією Вірменії під час війни у Нагорному Карабасі у 2020 році. За різними джерелами було випущено близько 10-15 ракет.

Кременчужани-ракетники про досвід пусків ракет 8К14

Українські військові, які до 2003 року служили в 107-й ракетній бригаді, на озброєнні якої знаходився ракетний комплекс 9К72 «Ельбрус» з ракетами 8К14, брали участь у їх запуску на навчаннях у 1997 році.

Тоді один із підрозділів бригади виїжджав на полігон ППО «Чауда» у Криму і брав участь у спільних навчаннях Сил протиповітряної оборони ЗСУ, одним з елементів якого був груповий запуск ракет Р-17. Запуск планувався з трьох пускових установок, але ракети тоді запустилися із двох.

- Ракета не зійшла, бо не спрацювало реле на пусковій установці. Щоправда, на двох інших ракети запустили. На тих пускових установках виробництва 60-х років вся електронна частина була на реле та контактах, тому її надійність була не високою. Якщо вже тоді цей ракетний комплекс був застарілим та ненадійним, то з того часу пройшло ще 25 років і можливість використання знятих зі зберігання ракет викликає сумніви. До того, там усі резино-технічні прокладки та вироби треба замінювати. Хоча, паливо для заправки ракет знайти можливо. Це фактично керосин та азотна кислота у ролі окислювача. Схожою ракетою, пристосованою для запуску з літака, було завдано удару по «Амстору» у червні, — розповів гендиректор КП «Благоустрій Кременчука» Віктор Василенко , який під час військової служби у складі ракетної батареї брав участь у тих навчаннях.

Інший учасник навчань із пуском ракет на полігоні «Чауда» розповів, що дві ракети, які тоді вдалось запустити, попали у визначену ціль на відстані 110 км.

— У 1997 році були великі навчання, в яких брали участь 22 зенітно-ракетних дивізіони зі всієї України. З метою перевірити боєздатність ракетного комплексу 9К72 на них залучалася і ракетна батарея з нашої бригади. Це техніка стара, її використання досить клопітне й небезпечне для тих, хто запускає, але цілком можливе, — додав Андрій Чуйко, який також брав участь у тих навчаннях.

Він надав редакції фото з навчань 1997 року із запуском ракет 8К14 (Р-17).