Сьогодні у Кременчуці буде чути вибухи – заплановані технічні роботи у кар’єрі «Кварц»

Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій
Сьогодні, 25 жовтня, о 12.45 у кар’єрі гірничо-видобувного підприємства АТ «ККУ «Кварц» проводитиметься технічний вибух. Вибухові роботи заплановані для забезпечення виробничого процесу АТ «ККУ «Кварц». Про це повідомляє начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на своїй сторінці у Фейсбуці.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер