Сьогодні у Кременчуці буде чути вибухи – заплановані технічні роботи у кар’єрі «Кварц»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 174

Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій

Сьогодні, 25 жовтня, о 12.45 у кар’єрі гірничо-видобувного підприємства АТ «ККУ «Кварц» проводитиметься технічний вибух. Вибухові роботи заплановані для забезпечення виробничого процесу АТ «ККУ «Кварц». Про це повідомляє начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на своїй сторінці у Фейсбуці. — Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій. Слава ЗСУ, — йдеться у повідомленні. Поблизу Кременчука лунатимуть вибухи – заплановані роботи на кар’єрі Ferrexpo

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