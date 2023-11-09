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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 15-річна дівчина пішла з дому, вимкнула телефон і провела ніч у парку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 494 Коментарів: 1

 

Поліція шукала її 13 годин

На Полтавщині поліція майже 13 годин шукала зниклу 15-річну мешканку Котельви. Про це розповів начальник сектору поліцейської діяльності №1 Полтавського райуправління Андрій Аджубей.

Про зникнення неповнолітньої до поліції повідомила її мати ввечері 8 листопада. Дівчина не повернулася додому після музичної школи.

До пошуків залучили працівників місцевої поліції, відділення поліції №4 (Зіньків), Головуправління поліції області та кінологів зі службовими собаками. Пошуки тривали майже 13 годин. Правоохоронцям заважала темрява, також не було мобільного зв’язку з дівчиною. У додаток майже всю ніч йшла злива.

Позитивного результату досягли вранці 9 листопада. Після 7.00 поліціянти отримали інформацію, що допомогла вирахувати місце перебування зниклої. Андрій Аджубей зауважив (не розкриваючи деталей розшукових заходів), що стали у пригоді цифрові технології, завдяки яким вдалося зафіксувати електронний слід зниклої.

Дівчину знайшли за 10 кілометрів від дому. Вона майже всю ніч провела у парку селища Більськ.

Наразі дівчина у безпеці. Андрій Аджубей побажав матері, щоб такі ситуації ніколи не повторювались, та порадив знайти порозуміння з дочкою.

Поліція Полтавщини закликає батьків бути розважливими та пам’ятати, що підтримка рідних для дітей має надважливе значення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: неповнолітня дівчина зникла пошуки Котельва Більськ
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Коментарі: 1

690
Andron777:
Сьогодні, 15:21

Там не цілувати треба та по жіночому важливі слова говорити, а відшмагати по п'ятій точці, щоб на все життя запам'ятала.


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