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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

В Україні поки не скасовуватимуть заочну і вечірню форми навчання

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 119

 

З 2024 року у нашій країні припинять набір молодших бакалаврів

Верховна Рада вирішила поки не скасовувати заочну і вечірню форми навчання в Україні, передає видання Osvita.ua. Крім того, в Україні з 2024 року припинять набір молодших бакалаврів.

Норму про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти вилучили із депутатського законопроєкту за рішенням парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Водночас норма про відмову від заочної та вечірньої форм навчання міститься і в урядовому законопроєкті щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті, що затверджений Кабінетом Міністрів 20 жовтня. Цей законопроєкт парламент ще не розглядав.

В уряді наголошують, що з початку пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну. Через це у Кабміні пропонують перейти до зрозумілої в ЄС дистанційної форми навчання.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: buki.com.ua
Теги: бакалавр заочне навчання Верховна Рада
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