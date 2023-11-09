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Померла головна редакторка «Кременчуцького Телеграфа» — журналістка Ольга Мінчук

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 1 510

 

У Ольги залишився чоловік та двоє дітей

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вражена тяжкою звісткою. Сьогодні, 9 листопада о 14.10, на 46 році життя раптово перестало битися серце  головної редакторки «Кременчуцького Телеграфа» Ольги Мінчук.

Без нашої надійної редакторки, оптимістки, розслідувачки, журналістки, чуйного керівника ми почуваємося спустошеними.

Ольга померла раптово, не від війни, але наближаючи перемогу своєю працею. Читачам залишаються сотні новин і статей від Ольги Мінчук.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Олю.

Лети, наша допитлива совуня. Зустрінемося.


Леся Лазоренко, Руслана Горгола, Катерина Турубара, Володимир Дмитренко, Вероніка Білодід, Дарія Згура, Віктор Крук, Артем Коваленко, Кирило Воронцов, Оксана Гриниченко та всі працівники ПП ВД «Приватна газета»

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: некролог
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