Яке пальне на заправках Полтавщини дорожчає, а яке дешевшає: ціни на 9 листопада

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 99

У четвер, 9 листопада, ціни на заправках Полтавщини як зростали, так і знижувалися в залежності від видів пального. Зокрема, в мережі U.GO подешевшав бензин А-92 — на 50 копійок за літр. На заправках інших операторів ринку ціни на бензин та дизельне пальне не змінювалися. А от ціни на газ продовжили зростати. Сьогодні зріджений газ подорожчав на заправках 6 операторів з 9, представлених на ринку регіону. Не змінилися ціни лише на АЗС WOG, OKKO та Авіас. На заправках інших операторів газ подорожчав на 50 копійок за літр (у БРСМ-Нафта — на 80 копійок). Отже, подорожчання газу не припиняється ні на день.

Відтепер автогазу дешевше 30 грн на ринку в області не залишилося.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 9.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,27 0,00 0% Бензин А-95 55,63 0,00 0% Бензин А-92 53,95 -0,08 -0,154% Дизельне пальне 55,85 0,00 0% Газ автомобільний 31,83 +0,48 +1,524%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 9.11.2023 р.