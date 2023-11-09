Яке пальне на заправках Полтавщини дорожчає, а яке дешевшає: ціни на 9 листопада

У четвер, 9 листопада, ціни на заправках Полтавщини як зростали, так і знижувалися в залежності від видів пального. Зокрема, в мережі U.GO подешевшав бензин А-92 — на 50 копійок за літр. На заправках інших операторів ринку ціни на бензин та дизельне пальне не змінювалися. А от ціни на газ продовжили зростати. Сьогодні зріджений газ подорожчав на заправках 6 операторів з 9, представлених на ринку регіону. Не змінилися ціни лише на АЗС WOG, OKKO та Авіас. На заправках інших операторів газ подорожчав на 50 копійок за літр (у БРСМ-Нафта — на 80 копійок). Отже, подорожчання газу не припиняється ні на день.
Відтепер автогазу дешевше 30 грн на ринку в області не залишилося.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
58,27
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,63
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
53,95
|
-0,08
|
-0,154%
|
Дизельне пальне
|
55,85
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
31,83
|+0,48
|+1,524%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
30,39
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
32,50
|
U.GO
|
|
55,45
|
52,95
|
54,45
|
32,45
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
32,98
|
Авіас
|
57,50
|
57,00
|
56,00
|
57,00
|
32,49
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
30,48
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,99
|
30,29
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
32,99
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
54,90
|
30,90
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