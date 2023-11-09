Сім’я блогерки з села на Полтавщині знялася у шоу «Моя суперродина» на телеканалі ТЕТ

Учасниками нового тижня шоу «Моя суперродина» на телеканалі ТЕТ стала сім’я блогерки Діани Фролової з села Велика Обухівка, що в Полтавській області. У проєкті вона знялася разом з чоловіком Сергієм, синами Артуром і Тимуром.
Жінка показала конкурентам свій сільський добробут, спробувала вразити гостинністю та міцними стосунками в родині. Сім’я Діани Фролової фанатіє від життя в селі.
Чоловік Діани Сергій працює водієм КамАЗу в сусідньому селі й допомагає їй по господарству, а господарство у Фролових велике — 15 гусей, п’ять десятків бройлерів на забій і більш як 10 кроликів.
Ба більше, на їжу вони майже не витрачаються.
Діана запевняє, що за мірками села Велика Обухівка її родина живе заможно, бо в них не тільки своє авто, а й натяжні стелі в будинку, ковролін на підлозі, телевізор і гарний диван. Тому село на місто вона нізащо не проміняє.
До фізичної праці сім’я Фролових привчає і двох своїх синів. Артур і Тимур мають свої обов’язки — пасуть гусей, годують кролів, рвуть бур’ян, замітають, загрібають, вибирають, палять. Це тому, що Сергій впевнений, що «людей з тих дітей, які не працюють, не буде».
Однак інша учасниця шоу «Моя суперродина» Світлана переконана, що в родині Фролових дітям дуже нав’язують те життя, яке подобається їхнім батькам:
Разом з Фроловими за звання «суперродини» змагаються сім’я, де всі вагітні, подружжя гламурної сексологині з Одеси та пара з різницею у віці в покоління.
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