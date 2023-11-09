Сім’я блогерки з села на Полтавщині знялася у шоу «Моя суперродина» на телеканалі ТЕТ

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 170

Діана та Сергій Фролови не витрачають гроші на їжу й привчають до роботи малих синів

Учасниками нового тижня шоу «Моя суперродина» на телеканалі ТЕТ стала сім’я блогерки Діани Фролової з села Велика Обухівка, що в Полтавській області. У проєкті вона знялася разом з чоловіком Сергієм, синами Артуром і Тимуром.

Жінка показала конкурентам свій сільський добробут, спробувала вразити гостинністю та міцними стосунками в родині. Сім’я Діани Фролової фанатіє від життя в селі.

— Моя родина пропагує життя в селі. Там неймовірні види, великі поля, ліси, чиста річка. У селі є де відпочити душею. Село — це найкраще, де можна жити з сім’єю і головне — з дітками. Ти виїжджаєш у ліс чи до річки, немає міського шуму, — поділилася блогерка на першій зустрічі з учасниками шоу «Моя суперродина».

Чоловік Діани Сергій працює водієм КамАЗу в сусідньому селі й допомагає їй по господарству, а господарство у Фролових велике — 15 гусей, п’ять десятків бройлерів на забій і більш як 10 кроликів.

— У нас є город, у нас є тваринки. М’ясо ми не купуємо, вирощуємо його самі. Щоб вигодувати тварин, яких ми будемо їсти цілий рік, нам знадобиться трішки понад 10 тисяч — на комбікорм, на вітаміни, — зізналася Діана в шоу «Моя суперродина».

Ба більше, на їжу вони майже не витрачаються.

— Ми на їжу грошей не витрачаємо. Ну хіба що крупи, приправи, порошок, мило, миюче. Ми раз у місяць поїхали в місто, скупилися, і це виходить півтори тисячі гривень, — розповіла жінка.

Діана запевняє, що за мірками села Велика Обухівка її родина живе заможно, бо в них не тільки своє авто, а й натяжні стелі в будинку, ковролін на підлозі, телевізор і гарний диван. Тому село на місто вона нізащо не проміняє.

— Робота на городі приносить мені не тільки задоволення, а й користь. Я краще працюватиму на городі по чотири години в день, ніж в офісі зранку до самого вечора. Це дуже важко. Я не знаю, як у місті так живуть люди, — прокоментувала Діана.

До фізичної праці сім’я Фролових привчає і двох своїх синів. Артур і Тимур мають свої обов’язки — пасуть гусей, годують кролів, рвуть бур’ян, замітають, загрібають, вибирають, палять. Це тому, що Сергій впевнений, що «людей з тих дітей, які не працюють, не буде».

Однак інша учасниця шоу «Моя суперродина» Світлана переконана, що в родині Фролових дітям дуже нав’язують те життя, яке подобається їхнім батькам:

— Я не бачу сенсу садити це все, стояти над ним раком, карячитися. Я краще в тебе куплю. Я ніколи не буду стояти на городі з ранку до ночі під пекучим сонцем. Село робить дуже великий відбиток на жінках, вони старіють на очах, — висловилася Світлана в гостях у Діани.

Разом з Фроловими за звання «суперродини» змагаються сім’я, де всі вагітні, подружжя гламурної сексологині з Одеси та пара з різницею у віці в покоління.