В Україні виплачуватимуть по 16,2 тисячі гривень на закупівлю дров: хто зможе отримати кошти

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 347

Держава буде надавати допомогу тим родинам, у яких немає можливості опалювати приміщення газом

Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі — до 16,2 тисячі гривень на рік для родини. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, українські родини наразі за необхідності можуть отримувати субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Він підкреслив, що цієї суми не вистачає для покриття цих потреб.

— За підтримки партнерів сьогодні запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини, — сказав він.

Глава Кабміну додав, що уряд таким чином надає допомогу на опалення тим родинам, у яких немає можливості опалювати приміщення газом.

Як повідомив Денис Шмигаль, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин. Їх середній розмір у жовтні становив близько 760 грн на сім’ю. Ще 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг — 850 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2023 році отримає від міжнародних партнерів 2,6 млрд грн на дрова для населення. Частина громадян зможе отримати їх безплатно. Про це в етері Єдиного телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. За її словами, йдеться про українців із населених пунктів прифронтових областей, визначені у відповідному наказі Міністерства реінтеграції.