На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Квасниця

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 507

На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Ярославович Квасниця. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.

Олександра призвали на військову службу 14 лютого 2023 року. Він був молодшим сержантом.

Загинув Олександр 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.

У військового залишилися мати, батько та діти.