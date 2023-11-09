На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Квасниця

Прощання відбудеться завтра, 10 листопада, об 11.00, у Міському палаці культури
На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Ярославович Квасниця. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.
Олександра призвали на військову службу 14 лютого 2023 року. Він був молодшим сержантом.
Загинув Олександр 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.
У військового залишилися мати, батько та діти.
Поховання Олександра Квасниці відбудеться завтра, 10 листопада, а саме:
- об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
- о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.