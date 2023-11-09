У Горішніх Плавнях відбулась благодійна вікторина: плідна співпраця Ferrexpo та волонтерів зібрала кошти для ЗСУ

Наприкінці жовтня у Горішніх Плавнях під час благодійних вікторин збирали кошти для військових, які продовжують боронити кордони України від підступного загарбника. Про це повідомляє Facebook-сторінка Ferrexpo-Ukrainian.
Благодійна крамничка Antrisol, гастро-бар Kampai та гірничодобувна компанія Ferrexpo провели благодійний захід, який допоміг горішньоплавнянам з користю провести вихідні, розім’яти мізки, завести нові знайомства й головне — зробити внесок для якнайшвидшої перемоги ЗСУ. Гра складалася з кількох раундів, кожен із яких містив запитання з певної теми.
Примітно, що в перший день у благодійній вікторині взяли участь майже 50 учасників, понад 30 з них — учасники корпоративного театру Ferrexpo FerroTale, які зараз готують благодійну різдвяну виставу, кошти з якої також підуть на гуманітарну підтримку України.
Продаючи вхідні квитки й товари, виставлені на аукціон, вдалося зібрати понад 20,5 тис. грн для гуманітарної підтримки бійців інтернаціонального легіону. Організатори повідомили, що їм уже вдалося придбати 10 тактичних аптечок.
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