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У Горішніх Плавнях відбулась благодійна вікторина: плідна співпраця Ferrexpo та волонтерів зібрала кошти для ЗСУ

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Організатори повідомили, що їм уже вдалося придбати 10 тактичних аптечок

Наприкінці жовтня у Горішніх Плавнях під час благодійних вікторин збирали кошти для військових, які продовжують боронити кордони України від підступного загарбника. Про це повідомляє Facebook-сторінка Ferrexpo-Ukrainian.

Благодійна крамничка Antrisol, гастро-бар Kampai та гірничодобувна компанія Ferrexpo провели благодійний захід, який допоміг горішньоплавнянам з користю провести вихідні, розім’яти мізки, завести нові знайомства й головне — зробити внесок для якнайшвидшої перемоги ЗСУ. Гра складалася з кількох раундів, кожен із яких містив запитання з певної теми.

Примітно, що в перший день у благодійній вікторині взяли участь майже 50 учасників, понад 30 з них — учасники корпоративного театру Ferrexpo FerroTale, які зараз готують благодійну різдвяну виставу, кошти з якої також підуть на гуманітарну підтримку України.

Продаючи вхідні квитки й товари, виставлені на аукціон, вдалося зібрати понад 20,5 тис. грн для гуманітарної підтримки бійців інтернаціонального легіону. Організатори повідомили, що їм уже вдалося придбати 10 тактичних аптечок.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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