У 2024 році кременчуцькі школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію

Учні та учениці 4-х, 9-х і 11-х класів не складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Однак після перемоги Український центр оцінювання якості освіти планує зробити дослідження після кожного з цих класів. Тому вже цього навчального року центр проведе пілотування системи державної підсумкової атестації для 4-класників на певній кількості школярів.
Раніше ми писали, що у 2024 році до мультитесту додадуть ще один обов’язковий предмет. Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.