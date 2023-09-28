У 2024 році кременчуцькі школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію

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Але після перемоги ДПА планують повертати на всіх рівнях загальної середньої освіти

Учні та учениці 4-х, 9-х і 11-х класів не складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Однак після перемоги Український центр оцінювання якості освіти планує зробити дослідження після кожного з цих класів. Тому вже цього навчального року центр проведе пілотування системи державної підсумкової атестації для 4-класників на певній кількості школярів.

— Зараз у нас є домовленість про те, що у перспективі намагатимемось повертати ДПА на всіх рівнях загальної середньої освіти: для початкової школи (після 4 класу), для базової школи (після 9 класу) та для випускників зі школи (11 класу). Тоді держава отримуватиме інструмент одночасного зрізу знань на трьох рівнях загальної середньої освіти, — зазначив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак.

Раніше ми писали, що у 2024 році до мультитесту додадуть ще один обов’язковий предмет. Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів.