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Освіта, Україна, Світ

У 2024 році кременчуцькі школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 562

 

Але після перемоги ДПА планують повертати на всіх рівнях загальної середньої освіти

Учні та учениці 4-х, 9-х і 11-х класів не складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Однак після перемоги Український центр оцінювання якості освіти планує зробити дослідження після кожного з цих класів. Тому вже цього навчального року центр проведе пілотування системи державної підсумкової атестації для 4-класників на певній кількості школярів. 

— Зараз у нас є домовленість про те, що у перспективі намагатимемось повертати ДПА на всіх рівнях загальної середньої освіти: для початкової школи (після 4 класу), для базової школи (після 9 класу) та для випускників зі школи (11 класу). Тоді держава отримуватиме інструмент одночасного зрізу знань на трьох рівнях загальної середньої освіти, — зазначив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак.

Раніше ми писали, що у 2024 році до мультитесту додадуть ще один обов’язковий предмет. Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ezavuch.expertus.com.ua
Теги: ДПА школярі
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