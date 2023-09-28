Прийняв останній бій: на війні загинув Іван Перепелятник з Кременчука

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 778

На російсько-українській війні загинув Іван Сергійович Перепелятник.

Захисник народився 8 квітня 1983 року у Кременчуці. З 2011 року проживав разом із сестрою в Опішні. Після початку повномасштабного вторгнення Іван добровільно прийшов до військкомату. Проходив військову службу у в/ч 1302.

— У серпні минулого року був поранений та після лікування і реабілітації знову став на захист України. Воював на Бахмутському напрямку. У липні 2023 року одружився з жителькою села Лиман Другий Наталією. Мріяв після закінчення війни повернутися до дружини та дітей в Решетилівську громаду. Але 22 вересня солдат Іван Перепелятник зустрів свій останній бій, — повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Прощання з Героєм відбудеться в Опішні, де проживає рідна сестра Героя.

Вічна пам’ять усім Захисникам, які полягли в боях за Україну!