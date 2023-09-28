Як війна вплинула на кількість безпритульних тварин у Кременчуці та на роботу зооволонтерів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 448 Коментарів: 1

Сьогодні мало кременчужан готові брати додому безпритульних тварин, а у зооволонтерів через війну не вистачає фінансування та ресурсів

За час повномасштабної війни на вулицях Кременчука побільшало безпритульних тварин. У популярних серед кременчуцьких користувачів соцмереж групах і чатах розміщують публікації, у яких містяни скаржаться на агресивну поведінку тварин або про те, як люди залишають собак та котів напризволяще.

Деколи від населення лунають зауваження, що на вулицях побільшало незнайомих, чужих тварин.

Яка на сьогодні ситуація з безпритульними тваринами у Кременчуці, чи можна зменшити їх популяцію та як люди можуть допомогти їм — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Кількість безпритульних тварин збільшилась ще до повномасштабної війни

Однією з причин збільшення популяції безпритульних котів та собак на вулицях міста — безперечно є повномасштабне вторгнення Росії на території України, розповідає у коментарі ТЪ начальниця служби відлову та утримання КП «Спецсервіс-Кременчук» Марина Кожушко.

Проте вона зазначила, що їх кількість почала зростати ще з початку пандемії коронавірусу — на збільшення популяції значно впливають подібні кризові явища. Багато людей через стресову ситуацію або брак грошей просто залишають тварин на вулиці.

Якщо говорити мовою цифр, то лише 4 роки тому у Кременчуці налічувалося 2,7 тис. безпритульних собак. Станом на лютий 2023 рік їх кількість збільшилась до 4,5 тис. особин. Марина Кожушко додала, що на вулиці перебуває приблизно 3-3,5 тис. собак, а тисяча — у «Спецсервісі» та у волонтерів.

Багато з цих собак є домашніми й до життя на вулиці непристосовані.

— Багато людей залишали їх сусідам, думали, що виїжджають за кордон на кілька місяців. Сусіди просто випускають, адже не мають змоги доглядати за ними. Є і такі, що залишали під час евакуації. Багато собак привезли військові з фронту, — каже Марина Кожушко.

За час війни «Спецсервіс» щоденно стерилізував та вакцинував безпритульних тварин. Нині собаки масово не розмножуються.

— На сьогодні це крок назад. Повернулись до неконтрольованого стану через війну. Намагаємось прилаштувати тварин по-максимуму, бо видно, що домашні, — розповідає Марина Кожушко.

Наразі фінансування для комунального підприємства сильно скоротили. На підприємстві через війну виникли проблеми — грошей не вистачає на оновлення старих будок, сильно бракує ліків. Крім того, через збільшення роботи, підприємству не вистачає додаткових фахівців, хоча штат укомплектований, розповідає керівниця служби відлову та утримання.

Як люди можуть допомогти безпритульним тваринам

КП «Спецсервіс-Кременчук» потребує багато речей. Наприклад, у підготовці до зими кременчужани можуть приносити теплі покривала, старі теплі речі. Також можна приносити корм, миски, відра. Якщо містяни бажають допомогти лікам — необхідно уточнити у підприємства, що саме їм потрібно. Крім того, кременчужани сильно полегшують роботу фахівців «Спецсервісу», коли повідомляють про місцезнаходження невакцинованих тварин.

Зменшити кількість безпритульних тварин можна лише зі змінами у законодавстві

Тетяна Вакуленко займається волонтерством для тварин у Кременчуці вже протягом 9 років. Саме з того моменту, коли у Кременчуці почали стерилізувати та вакцинувати безпритульних собак та котів.

Окрім безпосередньої допомоги для тварин, Тетяна також веде Facebook-групу «Собаки та кішки Кременчук». Група налічує понад 26 тис. учасників, там щоденно публікують оголошення з пошуком нового будинку для тваринок.

Сьогодні мало тварин вдається прилаштувати, розповідає Тетяна Вакуленко. Ще менше у Кременчуці забирають дорослих особин.

— Можемо збір (організувати — ред.). Але дуже погано допомагають. Забираємо собаку, стерилізуємо і прилаштовуємо. Стерилізує лише «Спецсервіс», за свої кошти це нереально, кішка — 900 грн, собака — 1,5 тис. грн, — каже волонтерка.

Зменшити популяцію безпритульних тварин можна лише зі збільшенням штрафу, наголошує Тетяна Вакуленко.

— Вони (тварини — ред.) були й до цього викинуті через людську безвідповідальність, але війна ще додала. Зменшити їх можна лише зі зміненням законодавства, тобто посилити штрафи. Це людська безвідповідальність. Люди не хочуть стерилізувати, вони викинули свій виводок і все — розв’язали проблему. І коли їх просиш: «Стерилізуйте», вони відповідають, що їм видніше. А потім тварини бігають, — каже зооволонтерка.

Збільшення притулків ситуації не змінить, зазначає Тетяна Вакуленко. Крім того, існує теза, якщо тварин не підгодовувати, то вони перейдуть на інше місце. Волонтерка спростовує це твердження і каже, що безпритульних тварин від цього не зменшиться, а від голоду вони ставатимуть агресивнішими.

Що каже закон

Відповідно до статті 89 КУпАП, жорстоке поводження з тваринами, в тому числі залишення тварин напризволяще, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Такі ж дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами — тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Якщо залишення напризволяще призвело до каліцтва чи загибелі, тоді відповідальність вже має наставати кримінальна за ст. 299 Кримінального кодексу України, тоді такі діяння караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів (17 000 — 51 000 грн) доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

Поради для тих, хто думає завести тваринку

Тетяна Вакуленко радить людям, які хочуть завести домашніх улюбленців, гарно обдумати рішення.

— Це відповідальність на 15 років. Вони гризуть шпалери, вони, як маленькі тварини. Потім прилаштувати, віддати — це дуже важко. Алергії. Лікувати і готувати дорого, тому треба 100 разів подумати, — каже волонтерка.

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