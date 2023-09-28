Нововведення: у 2024 році до мультитесту додадуть ще один обов'язковий предмет

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 170

Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів

У 2024 році до національного мультипредметного тесту додадуть ще один обов’язковий предмет — історію України. Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак.

Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів, три з яких — українська мова, історія України та математика — є обов’язковими. Право вибору ще одного предмета лишається за вступником.

— Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: 2 години тестування, перерва і ще 2 години тестування. Таким чином ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Українська мова є необхідним іспитом для всіх спеціальностей, адже знання державної мови — базова навичка громадянина. Математика демонструє навички аналітичного й логічного мислення, необхідні для подальшого навчання й розвитку.

Зарахування історії України до категорії обов’язкових є кроком для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації. Такі знання формують здатність аналітичного й критичного мислення, розвивають уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й визначати тенденції та закономірності, а також бути стійкими до історичних маніпуляцій і фейків.

— Ми хочемо, щоб учасники тестування були якомога краще обізнаними з питань історії України, знали передумови цієї страшної війни, як сталося, що нині ми перебуваємо у цій точці відносин з Росією. Проте не включатимемо у програму тестування увесь історичний період. На НМТ перевірятимуть знання лише за період від XVI століття і дотепер, — прокоментувала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Що стосується предмета на вибір, він покаже індивідуальну освітню траєкторію людини та стимулюватиме до вивчення іноземних мов або природничих наук.

Ті, хто не планує вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати тестування. Пробного НМТ також не проводитимуть.