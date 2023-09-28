Нововведення: у 2024 році до мультитесту додадуть ще один обов'язковий предмет

У 2024 році до національного мультипредметного тесту додадуть ще один обов’язковий предмет — історію України. Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак.
Тож вступники до вишів у наступному році складатимуть тестування з 4 предметів, три з яких — українська мова, історія України та математика — є обов’язковими. Право вибору ще одного предмета лишається за вступником.
Українська мова є необхідним іспитом для всіх спеціальностей, адже знання державної мови — базова навичка громадянина. Математика демонструє навички аналітичного й логічного мислення, необхідні для подальшого навчання й розвитку.
Зарахування історії України до категорії обов’язкових є кроком для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації. Такі знання формують здатність аналітичного й критичного мислення, розвивають уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й визначати тенденції та закономірності, а також бути стійкими до історичних маніпуляцій і фейків.
Що стосується предмета на вибір, він покаже індивідуальну освітню траєкторію людини та стимулюватиме до вивчення іноземних мов або природничих наук.
Ті, хто не планує вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати тестування. Пробного НМТ також не проводитимуть.
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