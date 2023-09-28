У Кременчуцькому районі організують творчу зустріч та перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин»

Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс»
30 вересня у Козельщині в Смарт Просторі організують зустріч з мисткинею Іриною Цілик, а також перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин».
Про це повідомили на Facebook-сторінці культурно-освітнього простору Козельщини Smart Простір.
Усіх охочих чекатимуть за адресою: смт Козельщина, вул. Остроградського, 79/11
Вхід вільний.
Трансляція заходу тут.
Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів, кіносценаріїв. Членкиня Європейської кіноакадемії та Українського ПЕН. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс» за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».
Як зазначили на Facebook-сторінці, цей фільм об'їздив пів світу й отримав багато призів.
— У листопаді 2020 року Ірині Цілик надали звання заслуженої діячки мистецтв України, але режисерка відмовилася від нього.
Одружена з письменником Артемом Чехом, який служить в ЗСУ. За мотивами його роману зняла фільм «Я і Фелікс». Є амбасадоркою Українського ветеранського фонду, — йдеться у повідомленні.
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