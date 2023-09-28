У Кременчуцькому районі організують творчу зустріч та перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 109

Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс»

30 вересня у Козельщині в Смарт Просторі організують зустріч з мисткинею Іриною Цілик, а також перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин».

Про це повідомили на Facebook-сторінці культурно-освітнього простору Козельщини Smart Простір.

Усіх охочих чекатимуть за адресою: смт Козельщина, вул. Остроградського, 79/11

Вхід вільний.

Трансляція заходу тут.

Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів, кіносценаріїв. Членкиня Європейської кіноакадемії та Українського ПЕН. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс» за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».

Як зазначили на Facebook-сторінці, цей фільм об'їздив пів світу й отримав багато призів.