Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки Альфатекс привітав дітлахів з початком навчального року
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Полтавщина, Афіша

У Кременчуцькому районі організують творчу зустріч та перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 109

 

Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс»

30 вересня у Козельщині в Смарт Просторі організують зустріч з мисткинею Іриною Цілик, а також перегляд фільму «Земля блакитна, ніби апельсин».

Про це повідомили на Facebook-сторінці культурно-освітнього простору Козельщини Smart Простір.

Усіх охочих чекатимуть за адресою: смт Козельщина, вул. Остроградського, 79/11

Вхід вільний.

Трансляція заходу тут.

Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів, кіносценаріїв. Членкиня Європейської кіноакадемії та Українського ПЕН. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю «Санденс» за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».

Як зазначили на Facebook-сторінці, цей фільм об'їздив пів світу й отримав багато призів.

— У листопаді 2020 року Ірині Цілик надали звання заслуженої діячки мистецтв України, але режисерка відмовилася від нього.

Одружена з письменником Артемом Чехом, який служить в ЗСУ. За мотивами його роману зняла фільм «Я і Фелікс». Є амбасадоркою Українського ветеранського фонду, — йдеться у повідомленні.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Інтелектуальні студії Смарт Простір Козельщина Ірина Цілик анонс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх