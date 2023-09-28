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Кременчужани стали третіми на відкритому Кубку Полтавської області зі спортивного туризму

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 272

 

Вітаємо наших туристів

У Нижніх Млинах, на базі туристичного табору «Сенегал», відбувся відкритий Кубок Полтавської області зі спортивного комбінованого туризму, на якому кременчуцька команда посіла третє місце. про це повідомило Управління молоді та спорту Полтавської ОВА у Telegram.

Змагання проводились на двох дистанціях: водно-пішохідна естафета та велосипедна дистанція «Крос».

У них взяли участь 70 учасників з 12 команд з: Полтави, Кременчука, Козельщини, Ромодана, Миргорода, Одеси та Харкова.

Переможцями та призерами стали:

  • 1 місце — команда Ромоданівської ОТГ
    — Ярослав Шинкаренко
    — Сергій Бабаджанов
    — Віктор Лошук
    — Вероніка Костенко
    — Олександр Гребінник
  • 2 місце — команда «Завзяті» м. Полтава
    — Денис Оборожний
    — Віталій Оборожний
    — Іван Мороз
    — Олександр Якубцов
    — Аліна Карнаух
    — Олександр Белей
    — Олександр Педашенко
  • 3 місце — команда «Кремінь» м. Кременчук
    — Олександр Каланіченко
    — Олександр Кузнєцов
    — Денис Кузнєцов
    — Алексія Маркіна
    — Олена Маркіна.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Управління молоді та спорту Полтавської ОВА
Теги: туризм змагання
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