Кременчужани стали третіми на відкритому Кубку Полтавської області зі спортивного туризму

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 272

У Нижніх Млинах, на базі туристичного табору «Сенегал», відбувся відкритий Кубок Полтавської області зі спортивного комбінованого туризму, на якому кременчуцька команда посіла третє місце. про це повідомило Управління молоді та спорту Полтавської ОВА у Telegram.

Змагання проводились на двох дистанціях: водно-пішохідна естафета та велосипедна дистанція «Крос».

У них взяли участь 70 учасників з 12 команд з: Полтави, Кременчука, Козельщини, Ромодана, Миргорода, Одеси та Харкова.

Переможцями та призерами стали: