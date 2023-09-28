Українські банки можуть блокувати картки «ухилянтів»: чому та як це відбувається

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1

Якщо чоловік не заплатив штраф, то він буде примусово стягнутий з його банківського рахунку Державною виконавчою службою

За порушення правил військового обліку в Україні існує адміністративна, а у деяких випадках і кримінальна відповідальність. Згідно з чинним законодавством, якщо військовозобов’язаний після отримання повістки її проігнорував та не прибув до ТЦК та СП (колишній військкомат — ред.), то за це він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень. У разі, якщо людина отримала повістку вдруге протягом року та знову не з’явилася до військкомату, це карається штрафом від 3400 до 5100 гривень.

Якщо ж військовозобов’язаний після проходження військово-лікарської комісії не з’явиться до військкомату після вручення повістки на призов на військову службу за мобілізацією (мобілізаційного розпорядження) — тоді йому загрожує кримінальна відповідальність. Ухилення від призову на службу у період воєнного стану карається позбавленням волі до 5 років.

Бувають випадки, коли після неявки до ТЦК та СП особу притягують до адмінвідповідальності та накладають штраф, але вона його не сплачує. Тоді Державна виконавча служба має право заблокувати банківські рахунки боржника для примусового стягнення накладеного штрафу. Після стягнення боргу банківський рахунок треба буде розблокувати, що займе певний час та доставить додаткові незручності.

Про накладений штраф можна дізнатися у застосунку «Дія», або у Реєстрі боржників.

До речі, якщо виявиться, що на банківському рахунку немає коштів, то Державна виконавча служба буде шукати інші способи стягнення боргу (накладеного штрафу) — наприклад, арешт автотранспорту.

Нагадаємо, що в Україні працює автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволяє арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.

Раніше для того, аби списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків. Часто фінустанови відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів. У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже всі запити потрібно було надсилати в паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них. Мін’юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше. Це означає, що виявити банківські рахунки боржників та залишки на них, а також арештувати ці кошти для державних та приватних виконавців стало набагато простіше.

Для цього державний або приватний виконавець створює у системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, що приєдналися до АСВП. Цю інформацію банки отримають за лічені хвилини й так само автоматично інформація надходить виконавцю.