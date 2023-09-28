На Полтавщині під час пожежі у власному будинку загинула жінка

27 вересня, близько 14.00, у селі Нехвороща Полтавського району рятувальники під час гасіння пожежі приватного будинку знайшли мертву 60-річну власницю оселі. Поліція розпочала кримінальне провадження — встановлює обставини та причини події.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.
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