На Полтавщині під час пожежі у власному будинку загинула жінка

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27 вересня, близько 14.00, у селі Нехвороща Полтавського району рятувальники під час гасіння пожежі приватного будинку знайшли мертву 60-річну власницю оселі. Поліція розпочала кримінальне провадження — встановлює обставини та причини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Після ліквідації пожежі в будинку виявлена без ознак життя 60-річна власниця оселі. Наразі тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — зазначив начальник відділення поліції № 3 Євгеній Сліпченко.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.