Стало відомо, у якій школі навчатимуться кременчуцькі учні, які виїхали за кордон

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 273

Стало відомо, у якій школі навчатимуться кременчуцькі учні, які виїхали за кордон. Міністерство освіти і науки України опублікувало перелік шкіл у Полтавській області, де діти, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися дистанційно і вивчати українознавчі предмети, такі як українська мова та література, історія України тощо.

Нагадаємо, таке нововведення розробили для того, щоб уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах.

У нашому місті цим закладом став Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний», відповідальна особа — Оксана Анатоліївна Сакун, тел. (067-59) 4-91-42. Загалом до переліку увійшло 84 навчальні заклади з різних регіонів України і 5 — на Полтавщині.

За інформацією пресслужби мерії Кременчука, учні, які виявлять бажання вивчати предмети українознавчого компонента, будуть тимчасово переведені до спеціальних класів і зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну. Для тимчасового зарахування у школу батькам необхідно звернутися до адміністрації навчального закладу. Номер телефону директорки ліцею № 6 «Правобережний» — 067-683-26-85 (Олена Анатоліївна Шаповал).