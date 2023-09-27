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Кременчук, Освіта

Стало відомо, у якій школі навчатимуться кременчуцькі учні, які виїхали за кордон

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 273

 

Для цього обрали Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний»

Стало відомо, у якій школі навчатимуться кременчуцькі учні, які виїхали за кордон. Міністерство освіти і науки України опублікувало перелік шкіл у Полтавській області, де діти, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися дистанційно і вивчати українознавчі предмети, такі як українська мова та література, історія України тощо.

Нагадаємо, таке нововведення розробили для того, щоб уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах.

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У нашому місті цим закладом став Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний», відповідальна особа — Оксана Анатоліївна Сакун, тел. (067-59) 4-91-42. Загалом до переліку увійшло 84 навчальні заклади з різних регіонів України і 5 — на Полтавщині.

За інформацією пресслужби мерії Кременчука, учні, які виявлять бажання вивчати предмети українознавчого компонента, будуть тимчасово переведені до спеціальних класів і зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну. Для тимчасового зарахування у школу батькам необхідно звернутися до адміністрації навчального закладу. Номер телефону директорки ліцею № 6 «Правобережний» — 067-683-26-85 (Олена Анатоліївна Шаповал).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: УП
Теги: учні школи закордон навчання
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