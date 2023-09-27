5-6 днів у повній темряві: експерт назвав Кременчук серед міст, які першими поринуть у блекаут

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 980

Виконавчий директор ДТЕК Олександр Харченко, в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine розповів, у яких містах буде найжорстокіший блекаут цієї зими. Він вважає, що найбільше ризикують опинитися в блекауті такі великі міста, як Київ та Одеса. Також до зони підвищеного ризику експерт відніс: Житомир, Запоріжжя, Кременчук та Кропивницький.

За його словами, влітку стан енергетичної системи відновили наскільки це можливо, однак росіянам таки вдалося повністю зруйнувати деякі енергетичні об'єкти, тож похолодання до -10°C може стати критичним і знову занурити Україну у темряву.

Олександр Харченко зазначив, що у разі найгіршого сценарію, повне відключення світла може тривати по 5-6 днів.

Тож українцям, які проживають у цих містах, він наполегливо рекомендує максимально утеплити помешкання та запасися теплим одягом, дровами, ліхтариками, свічками, світлодіодними лампами з акумулятором, а також їжею, яка довго зберігається.