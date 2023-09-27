Саджатимуть не всіх: Зеленський підписав закон про впровадження пробаційного нагляду

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 0

Що це таке та кому «світить»

Зеленський підписав закон №9185 про впровадження нового та основного виду покарання — пробаційного нагляду. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Таке покарання не передбачає ізоляцію від суспільства, але покладає на правопорушника низку обовʼязків наглядового та соціально-виховного характеру. При цьому пробаційного нагляд буде одним з основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але водночас буде їхньою альтернативою.

Закон набере чинності за 6 місяців.

«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи й зменшення кількості засуджених», — зазначає заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.

Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження;

побої та мордування;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

зараження венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому медпрацівником;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушування до вступу в статевий зв'язок;

порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;

ухилення від сплати аліментів;

розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

грубе порушення законодавства про працю;

невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;

крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;

підроблення документів;

розголошення банківської таємниці;

незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;

за браконьєрство;

публічні заклики до вчинення теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти і звідництво;

посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Пробаційний нагляд можуть призначити на строк від 1 до 5 років.

При обранні покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені й інші обов'язки:

використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на три роки. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.