Саджатимуть не всіх: Зеленський підписав закон про впровадження пробаційного нагляду

Що це таке та кому «світить»
Зеленський підписав закон №9185 про впровадження нового та основного виду покарання — пробаційного нагляду. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
Таке покарання не передбачає ізоляцію від суспільства, але покладає на правопорушника низку обовʼязків наглядового та соціально-виховного характеру. При цьому пробаційного нагляд буде одним з основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але водночас буде їхньою альтернативою.
Закон набере чинності за 6 місяців.
«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи й зменшення кількості засуджених», — зазначає заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.
Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за:
- умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
- перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
- умисне легке тілесне ушкодження;
- побої та мордування;
- домашнє насильство;
- погрози вбивством;
- зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
- зараження венеричною хворобою;
- ненадання допомоги хворому медпрацівником;
- насильницьке донорство;
- експлуатація дітей;
- примушування до вступу в статевий зв'язок;
- порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
- ухилення від сплати аліментів;
- розголошення таємниці усиновлення;
- перешкоджання професійній діяльності журналістів;
- грубе порушення законодавства про працю;
- невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
- порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
- крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
- незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
- підроблення документів;
- розголошення банківської таємниці;
- незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
- за браконьєрство;
- публічні заклики до вчинення теракту;
- наругу над могилою;
- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
- створення або утримання місць розпусти і звідництво;
- посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Пробаційний нагляд можуть призначити на строк від 1 до 5 років.
При обранні покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого такі обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені й інші обов'язки:
- використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;
- дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
- працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
- пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
Якщо ж засуджений вирішить, що можна не виконувати встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на три роки. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатися особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: lexinform.com.ua