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Кременчук, Новини сайту

Сьогодні вийшов у світ друкований номер «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 102

Це перший вихід нашої газети від початку повномасштабного вторгнення

28 вересня у світ вийшов друкований номер «Кременчуцького Телеграфа». Це перший наш випуск від початку великої війни Росії проти України. 

Так, він не такий яскравий і не такий «товстий», як попередні 1224 номери. Але ми дуже тішимося, що маємо змогу розповідати про те, що відбувається у Кременчуці та районі на шпальтах газети. 

Отже, у номері читайте хронологію подій та наслідки чергового ракетного удару по Кременчуку 22 вересня. Наш новий проєкт «Я — дружина військового»: цього разу — історія неймовірно сильної жінки Тетяни Андросової, чоловік якої загинув за нашу незалежність та життя. 

Щономера ми публікуватимемо ще один наш проєкт — про нові назви вулиць Кременчука, які нарешті декомунізували та деколонізували. Ми зібрали до купи все: де вони знаходяться, на честь кого названі та чому. Перший випуск — про вулиці Крюкова, попереду — всі інші мікрорайони.

Про мобілізацію — з перших вуст, з перших вуст — і про неминучий грип, що йде до нас разом з осінню.

А ще ми поіменно згадуватимемо усіх загиблих воїнів, з якими попрощалося місто минулого тижня — бо завдяки їм ми пишемо новини й тексти, а ви — їх читаєте.

Буде й про культуру, і про літературу, і про спорт. Бо «ТелеграфЪ» — завжди в темі. 

Ми дуже стараємося — бо цінуємо кожного нашого читача та кожну читачку! 

Поки що газета розповсюджуватиметься безплатно, завдяки нашим закордонним партнерам. 

Приходьте за своїм примірником до приймальні «Приватки» — вул. Шевченка, 50-А.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: газета друкований номер ТелеграфЪ
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