Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 157

Вихідними кременчужанам прогнозують дощ та холодну погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 11 листопада, вдень очікується +9°C. Весь день буде хмарним. Напрямок вітру буде південно-східним. Удень і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме.

Наступного дня, 12 листопада, вдень стовпчики термометрів також покажуть +9°C. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вітер буде південно-західним. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.