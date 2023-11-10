Стабілізаційний фонд Кременчука поповнили 6,7 млн грн, які повернув департамент освіти

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 4

Така сума виділених коштів з міського бюджету не була використана закладами освіти міста протягом року

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 10 листопада, депутати затвердили рішення виконавчого комітету про поновлення коштів Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на 6,7 млн грн. Ця сума повернута до бюджету міста через невикористання асигнувань по 17-ти попередніх рішеннях виконкому щодо виділення коштів, ухвалених протягом 2023 року. Окрім того, ще 4 такі рішення були скасовані.

Як зазначається у рішенні міськвиконкому, кошти до Стабілізаційного фонду повернені за зверненням Департаменту освіти.

Загалом, згідно зі звітом про використання коштів Стабілізаційного фонду його розмір складає 800 млн грн. З них станом на 9 листопада використано понад 582 млн грн.

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