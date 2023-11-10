На ремонт службових автівок та оплату інших послуг з бюджету Кременчука виділили 1,2 млн грн

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Для оплати послуг з поточного ремонту та обслуговування службових автомобілів мерії, оплату господарчих товарів, матеріалів, обладнання, інвентарю, телекомунікаційних послуг та послуг з повірки приладів обліку теплової енергії з міського бюджету виділили 1 млн 232 тис. грн.

Рішення щодо цього ухвалили учора, 9 листопада, на засіданні виконкому, а сьогодні депутати затвердили його на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Для цих потреб будуть використані кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Як зазначається у рішені міськвиконкому, кошти виділені на підставі звернення управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету.

Нагадаємо, що цього року міськвиконком кілька разів виділяв кошти на ремонт та обслуговування службових автівок мерії.

Так, 9 червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на пальне для автівок мерії.

16 червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 945 тисяч гривень на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії.

14 липня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 35 700 грн на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

11 серпня депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 99 тисяч гривень для придбання дизельного пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету».

20 жовтня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії 92 тисячі гривень.

А 3 листопада депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії понад 137 тисяч гривень.

Нагадаємо, через вилучення «військового» ПДФО бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Про це він заявив на засіданні виконавчого комітету 9 листопада.