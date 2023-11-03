На ремонт службових автомобілів мерії з бюджету Кременчука витратять 137 тисяч гривень

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 3

Два рішення щодо виділення коштів з міського бюджету ухвалив виконавчий комітет

Для оплати послуг з поточного ремонту службових автомобілів мерії зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виконавчому комітету виділили 137 573 грн.

Два окремих рішення щодо цього (на 69 420 грн та 68 153 грн) ухвалили сьогодні, 3-го листопада, на засіданні виконкому та цього ж дня депутати затвердили їх на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Як зазначається у рішеннях міськвиконкому, кошти виділені на підставі звернення адміністративно-господарчого відділу виконкому.

Нагадаємо, цього року міськвиконком кілька разів виділяв сам собі кошти на ремонт та обслуговування службових автівок мерії.

Так, 9-го червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на пальне для автівок мерії.

16-го червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 945 тисяч гривень на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії.

14-го липня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 35 700 грн на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

11-го серпня депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 99 тисяч гривень для придбання дизельного пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету».

А 20-го жовтня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії 92 тисячі гривень.

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