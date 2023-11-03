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Кременчук, Гроші

Ще майже 300 тисяч гривень виділяють СКРП на зарплати

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 208

 

Тих 1,5 млн грн, які депутати виділяли влітку, не вистачило

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» виділять 284 033 грн. Відповідне рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на четвертому пленарному засіданні XXII сесії 3 листопада.

Як зазначив у пояснювальній записці до проєкту рішення директор СКРП Віталій Стефаненко, ці гроші вивільнилися у зв’язку з тим, що фактична сума на роботи з реконструкції частини Свіштовського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «Б» за договором з підрядником виявилася меншою за заплановану в «Програмі утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2022-2024 роки».

У серпні цього року ми писали, що на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства з бюджету міста виділили 1 574 400 грн. Але директор СКРП наголошує, що додаткові майже 300 тис. грн дадуть комунальному підприємству можливість зменшити ризик невиплати заробітної плати працівникам у повному обсязі, а також розраховуватися за іншими поточними зобов’язаннями коштами підприємства, що дозволить уникнути заборгованості перед постачальниками та підрядниками.

Віталій Стефаненко також зазначає, що у січні-вересні цього року, СКРП в середньому недоотримувало щомісяця по 117 577 грн. Тож орієнтовні збитки підприємства до кінця 2023 року складатимуть 1 858 433 грн.

Він пов’язує це з тим, що чинні тарифи, встановлені у 2022 році, не покривають суттєвого зростання фактичної собівартості послуг з організації поховань, яке відбулося через:

  • підвищення заробітної плати працівників;
  • суттєве підвищення цін на пально-мастильні матеріали, засоби для дезінфекції та інші матеріали, що використовуються у процесі надання послуг;
  • підвищення тарифів на електроенергію, водопостачання та водовідведення, підвищення цін на послуги з технічного обслуговування транспортних засобів, підвищення цін на спецодяг працівникам тощо.
СКРП отримає пів мільйона гривень зі стабфонду Кременчуцької громади на капітальний ремонт свого виробничого корпусу

Про те, яка ж фактична вартість послуг з організації поховань, які надає комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», читайте згодом у «Кременчуцькому Телеграфі».

Нагадаємо, зі стабфонду Кременчуцької громади виділяли 150 тис. грн на купівлю сингуматора — спускового механізму для опускання труни у поховальну яму.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: СКРП
Теги: сесія програма зміни позачергова сесія Кременчуцька міська рада СКРП Віталій Стефаненко
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