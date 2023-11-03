БЕБ повідомило про підозру очільнику Полтавського ГЗК

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Третього листопада детективи Бюро економічної безпеки України офіційно повідомили про вручення підозри в ухиленні від сплати податків та підробці офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України) голові правління Полтавського ГЗК, що входить до складу гірничодобувної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині.

На думку БЕБ, у період з 2018 по 2021 роки підозрюваний вносив неправдиві відомості до офіційних документів підприємства та занизив сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 млрд грн. Наразі досудове розслідування триває.

У відповіді пресслужби Полтавського ГЗК наголошують, що звинувачення БЕБ є безпідставними, а вручена підозра — необґрунтована й не підтверджена належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду.

На Полтавському ГЗК додають, що відкрито співпрацюють зі слідчими органами й на їхню вимогу добровільно передають усі документи згідно з запитами.

За даними Youcontrol, начальником ПрАТ «Полтавський ГЗК» є Віктор Лотоус. Нагадаємо, 26 вересня Печерський районний суд обрав голові правління підприємства Віктору Лотоусу запобіжний захід у формі тримання під вартою з правом внесення застави у майже 1 млрд грн у межах кримінального провадження, де йому інкримінують завдання державі 157 млрд грн збитків у період 2015 — 2021 років через нібито незаконний видобуток корисних копалин. Першочергово ж правоохоронці просили для найманого менеджера заставу в розмірі 157 млрд грн, що є рекордним для України розміром застави.

30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для керівника підприємства до 400 млн грн (приблизно $11 млн). Ferrexpo вирішила сплатити заставу за голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса.



