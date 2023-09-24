Полтавський ГЗК прокоментував вручення підозри голові правління підприємства

Вчора, 15:02 Переглядів: 1 019 Позиція

На підприємстві зазначають, що Полтавський ГЗК володіє ліцензією на видобуток залізної руди й не видобував відмінних від залізної руди корисних копалин

22 вересня на сайті Офісу генпрокурора та Національної поліції з’явилась інформація про вручення голові правління одного із гірничо-збагачувальних комбінатів підозри в зловживанні повноваженнями та незаконному видобутку корисних копалин.

За інформацією Офісу генпрокурора, підприємство мало ліцензію тільки на видобуток залізної руди, але воно, як припускають правоохоронці, незаконно обробляло та реалізовувало й деякі інші корисні копалини, отримані в процесі видобування. Нацполіція уточнює, що йдеться про щебінь, отриманий у процесі дроблення та збагачення залізистих кварцитів.

Хоча правоохоронці не вказали чіткої назви підприємства, обставини та опубліковані фотографії вказують на Полтавський ГЗК, який належить швейцарській гірничо-металургійній компанії Ferrexpo, акції якої розміщені на Лондонській фондовій біржі.

У пресслужбі ПрАТ «Полтавський ГЗК» підтвердили отримання головою правління підозри у вчиненні даних правопорушень. Втім комбінат повністю заперечує висунуті звинувачення.

На підприємстві зазначають, що Полтавський ГЗК володіє ліцензією на видобуток залізної руди й не видобував відмінних від залізної руди корисних копалин. Відтак, жодних збитків не могло бути завдано державі, бо ніяких незаконних дій підприємство і голова правління не вчиняли.

— Ми вважаємо, що звинувачення, про які іде мова, є безпідставними, а вручена підозра — необґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду, які покажуть хибність звинувачень, — зазначають на комбінаті.

Нагадаємо,