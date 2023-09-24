Травмовані внаслідок ракетного удару по Кременчуку отримають грошову допомогу: скільки

Вчора, 15:12 Переглядів: 2 510

Міська рада Кременчука ухвалила рішення про виділення всім постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня грошової допомоги. Про це стало відомо з Telegram-каналу міського голови Кременчука Віталія Малецького 24 вересня.

Зазначено, що всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн. Громадяни, які отримали легкі травми і лікуються амбулаторно — по 10 тисяч грн.

Нагадаємо, наразі через російський обстріл Кременчука відомо про 55 постраждалих, 6 з них — діти. Одна людина загинула.