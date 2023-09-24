Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня постраждало 55 громадян. Шестеро з них — діти.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своєму Telegram-каналі 24 вересня.
Нині 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.
Нагадаємо, станом на 23 вересня керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік повідомляв, що внаслідок удару постраждало 32 людини, одна — загинула.
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Стало відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на своєму Telegram-каналі 24 вересня.
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