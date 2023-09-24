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Кременчук, Надзвичайні новини

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждали понад пів сотні людей (доповнено)

Вчора, 14:39 Переглядів: 5 121

 

19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня постраждало 55 громадян. Шестеро з них — діти.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своєму Telegram-каналі 24 вересня.

Нині 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.

Нагадаємо, станом на 23 вересня керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік повідомляв, що внаслідок удару постраждало 32 людини, одна — загинула.

Доповнено:

Стало відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на своєму Telegram-каналі 24 вересня. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ракетний удар постраждалі
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