На щиті додому повертається військовий з Кременчуччини Руслан Данильчук

На війні з російськими загарбниками загинув військовий з Кременчуччини Руслан Данильчук. 17 вересня під час виконання бойових завдань з захисту України загинув наш земляк, захисник Данильчук Руслан Іванович,1991 р.н., житель с. Опришки Глобинської громади.
Церемонія прощання із полеглим захисником відбудеться 25 вересня о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). Заупокійне богослужіння та поховання українського воїна відбудеться у с. Опришки. На знак скорботи за загиблим захисником України 25 вересня у Глобинській громаді оголошено Днем жалоби.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.