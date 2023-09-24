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На щиті додому повертається військовий з Кременчуччини Руслан Данильчук

Вчора, 16:10 Переглядів: 1 287

 

Вічна шана та слава загиблому захиснику України

На війні з російськими загарбниками загинув військовий з Кременчуччини Руслан Данильчук. 17 вересня під час виконання бойових завдань з захисту України загинув наш земляк, захисник Данильчук Руслан Іванович,1991 р.н., житель с. Опришки Глобинської громади.

- Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути, який не можна пробачити. Це непоправна втрата не лише для родини, а й для всієї громади, України… Тепер захисник повертається додому на щиті. Прийме його на вічний спокій рідна земля, за яку він віддав найдорожче – своє життя. У ці гіркі хвилини вся наша громада схиляє голови у глибокій скорботі. Низький уклін нашому воїну-захиснику! Ніколи не забудемо, якою ціною виборюється мир та незалежність України!, - йдеться у повідомленні громади.

Церемонія прощання із полеглим захисником відбудеться 25 вересня о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). Заупокійне богослужіння та поховання українського воїна відбудеться у с. Опришки. На знак скорботи за загиблим захисником України 25 вересня у Глобинській громаді оголошено Днем жалоби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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