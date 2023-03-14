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Чим Україні загрожує відчуження 40% акцій Ferrexpo

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 329

 

Складається враження, що держава не зацікавлена у залученні іноземних інвесторів

Сьогодні в країні все частіше спостерігається необґрунтований тиск правоохоронців на низку компаній, що супроводжується порушенням прав інвесторів, міжнародного та українського законодавства. Якщо ситуація не зміниться, Україна може втратити інвестиційну привабливість для іноземців, розповів 24 Каналу Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Одна із найпоказовіших справ — позови проти Ferrexpo.

Хронологія подій

У 2002 році Ferrexpo придбала понад 40% акцій Полтавського ГЗК у VS Energy. ​​Серед бенефіціарів останньої тоді були російські бізнесмени та політики. Сума угоди склала $27 млн.

У 2005 році росіяни оскаржили угоду. Справа розглядалася 10 років й зрештою у 2015 році Вищий господарський суд став на бік Ferrexpo.

Водночас у 2020 році Північній апеляційний господарський суд став на сторону позивача. Вже у вересні 2022-го компанія Ferrexpo отримала рішення апеляційного суду, яке скасувало купівлю 40% акцій Полтавського ГЗК.

Наразі справа передана до Верховного суду. Директор швейцарської Ferrexpo AG Вольфрам Куоні сподівається, що вже найближчим часом суд прийме справедливе рішення.

Держава не зацікавлена у залученні іноземних інвесторів?

Ferrexpo вже інвестувала у свою діяльність в Україні понад $3 млрд, сплатила понад $1,3 млрд прямих податків в бюджет країни, надала пряму підтримку місцевим громадам та є одним із найбільших роботодавців у Полтавській області.

 

Внесок в економіку України становить 1,3%, а сукупний внесок компанії у ВВП у 2021 році склав $2,65 млрд. До того ж компанія експортує 100% своєї продукції, що забезпечує постійне надходження валютного виторгу в Україну. Попри війну підприємства Ferrexpo продовжують працювати та підтримувати економіку держави.

Ferrexpo увійшла у ТОП-4 найбільших благодійників України

Депутати Горішньоплавнівської міськради просять Раду та Кабмін розблокувати рахунки Полтавського ГЗК, адже наповнювання бюджету громади на 50% залежить від діяльності підприємства — під загрозою цільові та соціальні програми.

— З урахуванням перерахованого, Верховний суд в системі судоустрою країни має не допустити відчуження 40% акцій групи. Однак, поки це свавілля триває, складається враження, що держава не зацікавлена у залученні іноземних інвесторів, — цитує експерта 24 канал.

Чому це небезпечно

За словами Сакви, якщо суд стане на сторону позивача, то Ferrexpo буде вимушено звертатися у міжнародні суди, але вже з позовом проти держави Україна.

— Звичайно, це буде додатковим аргументом для іноземних інвесторів чому в Україну краще не інвестувати. Бо ніякі попередні рішення судів не дають гарантій що нові судді не вирішать «порішати» все по-новому. Фактично, у міноритарних власників Ferrexpo буде відібрано майже 40% активів, — підсумовує він.


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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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