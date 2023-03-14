В Україні продовжують курсувати безоплатні евакуаційні поїзди з Херсону, Запоріжжя та Покровську

В Україні із трьох областей продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
Так, українців продовжують безоплатно евакуювати із небезпечних територій. На цей момент можна виїхати з Покровська, Запоріжжя та Херсона.
Зокрема, безкоштовно переміститися у безпечніші регіони можна щодня потягами:
№119/120 Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів. Зі станції Запоріжжя поїзд відправляється о 09:45, до Дніпра прибуває о 12.07, до Кривого Рогу – о 15.29, до Львова – о 11.44.
Цей потяг зупиняється на трьох станціях поблизу Кременчука: в Олександрії – у 18.55, в Користівці – у 19.09 та в Знам’янці – у 19.47.
№110/109 Херсон – Львів. Виїзд із Херсона – о 14.27. Поїзд слідує через станції Миколаїв, Шевченка, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, та прибуває до Львова наступного дня о 10.18.
№234/233 Покровськ – Дніпро – Львів вирушає з початкової станції о 14.15 та прибуває до Львова наступного дня о 12.44. Поїзд слідує через станції Дніпро, Шевченка, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
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