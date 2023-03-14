У парку «Слави» кременчужани вшанували добровольців

Сьогодні, 14 березня, громада Кременчука вшанувала українських добровольців. Представники та керівництво громади поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Слави» (раніше Ювілейний). Присутні також вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників, які з перших днів російсько-української війни стали на захист держави.
Якщо минулі роки біля пам'ятного знаку збиралися військові, то цього разу громаду представили: міська влада та військова частина Нацгвардії, яка виставила почесний караул. Більшість цих військових або на передових позиціях, або у шпиталях проходять лікування, або відійшли у вічність.
У травні 2014 року за підтримки міської влади Кременчука створили добровольче формування — рота патрульної служби поліції особливого призначення «Кременчук». У складі цього підрозділу наші добровольці брали участь у бойових діях в районі Слов'яносербська, Трьохізбенки Луганської області та Маріуполя. З того часу чимало кременчужан стали добровольцями різних підрозділів, а з 24 лютого 2022 року кращі сини та доньки взяли зброю до рук.
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