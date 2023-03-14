У парку «Слави» кременчужани вшанували добровольців

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Присутні поклали квіти та хвилиною мовчання згадали про тих, хто віддав своє життя за країну

Сьогодні, 14 березня, громада Кременчука вшанувала українських добровольців. Представники та керівництво громади поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку «Героям АТО» у парку «Слави» (раніше Ювілейний). Присутні також вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників, які з перших днів російсько-української війни стали на захист держави.

Якщо минулі роки біля пам'ятного знаку збиралися військові, то цього разу громаду представили: міська влада та військова частина Нацгвардії, яка виставила почесний караул. Більшість цих військових або на передових позиціях, або у шпиталях проходять лікування, або відійшли у вічність.

— Плечем до плеча поруч з українськими армійцями в цей найтяжкий момент стали добровольці. Перший добровольчий батальйон, безпосереднім керівником став генерал-майор Сергій Кульчицький, його було сформовано у березні 2014 року з представників самооборони майдану. Вони й надалі після загибелі командира отримав його ім'я. До вересня того року було створено 37 добровольчих батальйонів різного підпорядкування, — розповів присутнім ведучий та директор МПК Сергій Ситник.

У травні 2014 року за підтримки міської влади Кременчука створили добровольче формування — рота патрульної служби поліції особливого призначення «Кременчук». У складі цього підрозділу наші добровольці брали участь у бойових діях в районі Слов'яносербська, Трьохізбенки Луганської області та Маріуполя. З того часу чимало кременчужан стали добровольцями різних підрозділів, а з 24 лютого 2022 року кращі сини та доньки взяли зброю до рук.