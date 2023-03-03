Через судові процеси й намагання незаконного відчуження акцій компанії Ferrexpo, від України можуть відвернутися західні інвестори. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив Вольфрам Куоні, директор Ferrexpo AG, швейцарської дочірньої компанії Ferrexpo Plc.
Як розказав Вольфрам Куоні, коментуючи судові процеси, тиск на Ferrexpo може вплинути на інвестиційний клімат нашої держави в цілому.
Нагадаємо, у лютому Шевченківський суд арештував рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК», який на 100% належить Ferrexpo, за підозрою в нібито ухиленні від сплати податків на 2 млрд грн. Арешт обвалив акції компанії на Лондонській фондовій біржі на 9%.
Також проти Ferrexpo триває судовий процес, ініційований чотирма офшорними компаніями, які намагаються оскаржити продаж 40% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» швейцарській групі компаній Ferrexpo, яка придбала їх у 2002 році, триває з 2005 року.
За словами Куоні, у вересні 2022-го компанія отримала рішення апеляційного суду, яке скасувало купівлю акцій. Наразі справу розглядає Верховний суд України. Він переконаний, якщо касаційна інстанція ухвалить незаконне рішення, це може вплинути на інвестиційний клімат нашої держави в цілому.
Директор зазначає, що у міжнародних інвесторів Ferrexpo є повна довіра до компанії й ніхто з них не має сумнівів у правильності позиції компанії. Наприклад, представники компанії-акціонера Ferrexpo BlackRock, що є однією з найбільших інвестиційних компаній світу (розмір активів під управлінням — $10 трлн на 16 січня 2022 року), запевняють Ferrexpo у повній підтримці.
Вольфрам Куоні говорить:
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер