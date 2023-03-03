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«Найбільший удар буде по інвестиційній привабливості України», —  Вольфрам Куоні про судові процеси проти Ferrexpo

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 85

 

Компанія сподівається на підтримку держави

Через судові процеси й намагання незаконного відчуження акцій компанії Ferrexpo, від України можуть відвернутися західні інвестори. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив Вольфрам Куоні, директор Ferrexpo AG, швейцарської дочірньої компанії Ferrexpo Plc.

Як розказав Вольфрам Куоні, коментуючи судові процеси, тиск на Ferrexpo може вплинути на інвестиційний клімат нашої держави в цілому.

— Це буде шоком для нас, для наших клієнтів, для акціонерів. Але найбільший удар буде по інвестиційній привабливості України. За цією справою спостерігають дуже багато іноземних інвесторів та політиків. Вона є показовою для них: чи здатна українська судова система захистити право власності? — каже керівник.

Нагадаємо, у лютому Шевченківський суд арештував рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК», який на 100% належить Ferrexpo, за підозрою в нібито ухиленні від сплати податків на 2 млрд грн. Арешт обвалив акції компанії на Лондонській фондовій біржі на 9%.

Також проти Ferrexpo триває судовий процес, ініційований чотирма офшорними компаніями, які намагаються оскаржити продаж 40% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» швейцарській групі компаній Ferrexpo, яка придбала їх у 2002 році, триває з 2005 року.

— Головний аргумент [позивачів] — у брокера, який укладав угоду, не було відповідної ліцензії. Це не так. У 2002-му учасником угоди був банк ING Україна, який мав всі необхідні ліцензії. По-друге, ми маємо відповідь НБУ, що для цієї угоди у 2002-му не потрібна була ця ліцензія. До того ж ми вже маємо рішення Вищого господарського суду від 2015-го, що угода була законною, — каже керівник компанії.

За словами Куоні, у вересні 2022-го компанія отримала рішення апеляційного суду, яке скасувало купівлю акцій. Наразі справу розглядає Верховний суд України. Він переконаний, якщо касаційна інстанція ухвалить незаконне рішення, це може вплинути на інвестиційний клімат нашої держави в цілому.

Директор зазначає, що у міжнародних інвесторів Ferrexpo є повна довіра до компанії й ніхто з них не має сумнівів у правильності позиції компанії. Наприклад, представники компанії-акціонера Ferrexpo BlackRock, що є однією з найбільших інвестиційних компаній світу (розмір активів під управлінням — $10 трлн на 16 січня 2022 року), запевняють Ferrexpo у повній підтримці. 

Вольфрам Куоні говорить:

«Ми сподіваємось на підтримку з боку держави, щоб ця суперечка була якнайшвидше вирішена. У нас у всіх є спільний зовнішній ворог, тому всередині країни маємо бути обʼєднані».
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Автор: Аліса Котова Джерело фото: finews.com
Теги: Ferrexpo
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