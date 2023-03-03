У Кременчуці випустили конверти з Героєм України морпіхом «Волиною»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 214 Коментарів: 1

Це перший випуск нової серії з Героями України, пов'язаними з нашим містом

До перших роковин повномасштабної війни РФ проти України Кременчуцьке товариство філателістів і Музей військової історії Кременчука випустили художні конверти із зображенням Героя України Сергія «Волини» Волинського, випускника Кременчуцького військового ліцею та захисника «Азовсталі».

Місцева художниця Оксана Бондаренко розробила 3 варіанти дизайну конвертів з легендарним морпіхом, які 24 лютого разом з марками із зображенням герба Кременчука погасили спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука».

Це перший випуск нової серії з Героями України, пов'язаними Кременчуком.

почесний громадянин Кременчука льотчик Вадим «Karaya» Ворошилов і підполковник Олег «Сула» Голіней , — розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів і місцевого представництва Асоціації філателістів України. — Другим і третім випусками серії «Герої України» плануються конверти, на яких будуть зображені випускники нашого військового ліцею:

Нагадаємо, що поки Сергій Волинський був у російському полоні, у Кременчуці на його підтримку випустили футболки та білборди.

Раніше ми писали, що у Кременчуці випустили конверти до 50-річчя Міського палацу культури.