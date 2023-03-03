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У Кременчуці випустили конверти з Героєм України морпіхом «Волиною»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 214 Коментарів: 1

 

Це перший випуск нової серії з Героями України, пов'язаними з нашим містом

До перших роковин повномасштабної війни РФ проти України Кременчуцьке товариство філателістів і Музей військової історії Кременчука випустили художні конверти із зображенням Героя України Сергія «Волини» Волинського, випускника Кременчуцького військового ліцею та захисника «Азовсталі».

 

Місцева художниця Оксана Бондаренко розробила 3 варіанти дизайну конвертів з легендарним морпіхом, які 24 лютого разом з марками із зображенням герба Кременчука погасили спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука».

 

Це перший випуск нової серії з Героями України, пов'язаними Кременчуком. 

— Другим і третім випусками серії «Герої України» плануються конверти, на яких будуть зображені випускники нашого військового ліцею: почесний громадянин Кременчука льотчик Вадим «Karaya» Ворошилов і підполковник Олег «Сула» Голіней, — розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів і місцевого представництва Асоціації філателістів України.

Нагадаємо, що поки Сергій Волинський був у російському полоні, у Кременчуці на його підтримку випустили футболки та білборди.

 

Раніше ми писали, що у Кременчуці випустили конверти до 50-річчя Міського палацу культури.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: філателія конверт Сергій Волинський Волина Герой України Кременчуцьке товариство філателістів Музей військової історії Кременчука
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Коментарі: 1

398
Andron777:
Сьогодні, 15:49

На мою думку, перший варіант найкращий.


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