У Кременчуці випустили конверти з Героєм України морпіхом «Волиною»

До перших роковин повномасштабної війни РФ проти України Кременчуцьке товариство філателістів і Музей військової історії Кременчука випустили художні конверти із зображенням Героя України Сергія «Волини» Волинського, випускника Кременчуцького військового ліцею та захисника «Азовсталі».
Місцева художниця Оксана Бондаренко розробила 3 варіанти дизайну конвертів з легендарним морпіхом, які 24 лютого разом з марками із зображенням герба Кременчука погасили спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука».
Це перший випуск нової серії з Героями України, пов'язаними Кременчуком.
Нагадаємо, що поки Сергій Волинський був у російському полоні, у Кременчуці на його підтримку випустили футболки та білборди.
Раніше ми писали, що у Кременчуці випустили конверти до 50-річчя Міського палацу культури.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер