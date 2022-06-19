Випускник Кременчуцького військового ліцею отримав звання Героя України

Випускник Кременчуцького військового ліцею, підполковник Олег Голіней, отримав звання Героя України та орден. Пр це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО та колишній керівник військового ліцею Володимир Поляков.
«Кременчук може пишатися своїми Героями!
17 червня 2022 року звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка».
отримав випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року випуску підполковник Олег Голіней» - написав він.
Вітаємо та пишаємось!
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер