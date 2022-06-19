Випускник Кременчуцького військового ліцею отримав звання Героя України

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 497

отримав випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року випуску підполковник Олег Голіней» - написав він.

17 червня 2022 року звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка».

Випускник Кременчуцького військового ліцею, підполковник Олег Голіней, отримав звання Героя України та орден. Пр це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО та колишній керівник військового ліцею Володимир Поляков.

Автор: Олеся Данилова

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.