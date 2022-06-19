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Окупанти нарощують систему ППО на окупованій Херсонщині

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 200

 Оперативна обстановка станом на 18.00 19 червня

Українські військові успішно відбили ворожий штурм на околиці села Берестове Бахмутського району Донецької області, водночас окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на окупованій території Херсонщини, повідомляє Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

Так, на Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм"

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстріляв позиції українських військ та вів повітряну розвідку БпЛА  Орлан-10.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів українських позицій.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил РФ продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: Генштаб ЗСУ зведення
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