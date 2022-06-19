Тієї ціни на бензин, яка була раніше, вже не буде, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що довоєнних цін на бензин більше не буде. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.
На його думку, через певний проміжок часу ситуація має вирішиться. «Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?», - сказав Данілов.
У той же час міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.
Він висловив сподівання, що ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.
Зазначимо, станом на 19 червня у Кременчуці ціна дизпалива становить 56 гривень. Ціна бензину А-95 - 50-51 гривня за літр. Автогаз - 41-42 гривні.
Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів домовився з операторами ринку призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії російської федерації
Криза палива: коли з'явиться бензин та скільки він коштуватиме
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер