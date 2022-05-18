Бензин по 52: уряд припиняє регулювати ціни на пальне

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 544

Кабінет Міністрів домовився з операторами ринку призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії російської федерації

За результатами зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку вирішено призупинити державне регулювання цін на паливо. Про це вчора ввечері повідомила в ефірі телемарафону перша віцепрем’єр- міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального і, за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу, була прийнята домовленість, щоб ми, з боку держави, призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», – сказала Свириденко .

Свириденко зазначила, що за оцінками уряду, очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище ніж 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище ніж 52 гривні за літр.

«Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції», – сказала Свириденко.

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Нагадаємо, наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

12 травня рашисти остаточно знищили Кременчуцький НПЗ - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

Нині в Україні - дефіцит бензину. Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», у Кременчуці ввели обмеження на продаж палива. У пріоритеті - підприємства критичної інфраструктури. У Полтавській ОВА прогнозували, що криза дефіциту пального мине за тиждень-два, ціна пального становитиме до 40 гривень за літр. Втім, не всі експерти вважають ці терміни реальними, а щодо ціни - мають великі сумніви

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